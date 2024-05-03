Росіяни закріпилися в Очеретиному

У 115 окремій механізованій бригаді розповіли про бої та втрату Очеретине, що на Донеччині. Військові кажуть, що росіяни переважали у живій силі у 10-15 разів. Про це йдеться у дописі бригади, опублікованому у Facebook у четвер, 2 травня.

У бригаді оголосили, що росіяни щоденно здійснювали по позиціях ЗСУ від 20-30 ударів КАБами, до 90 разів на добу обстрілювали з артилерії, завдавали ударів«Градами», мінометами та великою кількістю FPV-дронів, зокрема з хімічними речовинами. Через це бригада втратила певну кількість позицій та особовий склад.

У прес-службі бригади зазначили, що попри нерівні сили, всі бійці 115-ї бригади, які були на позиціях, продовжували бої з росіянами, які переважали сили українців у 10-15 разів. Таким чином вони надали можливість своїм побратимам відійти на вигідніші позиції оборони, а інша бригада, яка замінили 115 ОМБр, змогла зайти на позиції та продовжувати оборону Очеретиного.

«Бійці щоденно знищували величезну кількість живої сили противника, але, не дивлячись на свої втрати, ворог кидав все нові та нові сили на штурм наших позицій, змінивши тактику штурмових дій: якщо раніше він застосовував штурмові групи до 5 військовослужбовців, то на нашому напрямку в одній штурмовій групі використовував до 15 військовослужбовців, а такі групи йшли по двох або трьох напрямках», – йдеться у повідомленні.

Крім цього, на Очеретинському напрямку росіяни провели ротацію трьох бригад. Під час наступу ворог постійно вводив свіжі сили, які знищувалися переважно невеликою кількістю українських військових.

У 115 ОМБр наголошують, що бійці бригади не залишали позиції, а передали оборону іншій бригаді, яка втратила населений пункт.

«Ще раз хочемо звернути увагу на те, що 115-а бригада передала смугу відповідальності в районі околиць населених пунктів Очеретине та Керамік іншій бригаді. Тоді ці населені пункти були під контролем ЗСУ. Також стверджуємо, що жоден штатний підрозділ 115-ї бригади ЗСУ позицій не залишав і не тікав, як це подають російські ЗМІ, а героїчно тримав оборону», – йдеться у повідомленні.

У 115 ОМБр також заявили, що наразі працює комісія та триває службове розслідування щодо подій під час оборони Очеретине.

У прес-службі 115 ОМБр спростували заяви засновника аналітичного проекту DeepState Романа Погорілого про те, що дії командування бригади призвело до втрати Очеретине.

«Історія ж з Романом Погорілим – яскравий приклад того, як одна людина, не маючи жодного відношення до Збройних Сил України, спаплюжила честь та гідність цілої бригади, знецінила життя кожного полеглого бійця не лише в битві під Очеретине, але і за весь час широкомасштабної війни з агресором», – підсумували у бригаді.

Нагадаємо, 22 квітня DeepState повідомили, що російські військові просунулись в Очеретиному. За даними аналітиків, тоді окупанти зайняли центральну частину селища та більшу його частину.

24 квітня DeepState написали, що керівництво 115 ОМБр «відповідальне за крах оборони на цілій ділянці, допустивши значних втрат загиблими, пораненими та зниклими безвісти». В інтервʼю Radio NV засновник проекту DeepState Роман Погорілий заявив, що в зоні відповідальності бригади бійці систематично залишали позиції, були «дивні дії», «незрозумілі маневри з боку ворога», а в підсумку провал фронту.

2 травня речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» Назар Волошин у коментарі агентству «Інтерфакс-Україна» розповів, що росіянам вдалося прорватися і закріпитися в Очеретиному в Покровському районі, проте частина, в якій перебувають росіяни, під вогневим контролем українських воїнів, бої тривають.