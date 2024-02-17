Україна відвела військові підрозділи від Авдіївки
Українські захисники зайняли оборону на заздалегідь підготовлених позиціях
Збройні сили України залишили Авдіївку на Донеччині та перейшли до оборони на більш вигідних рубежах. Відповідне рішення у ніч на суботу, 17 лютого, ухвалив головнокомандувач Збройних сил Олександр Сирський.
«Виходячи з оперативної обстановки, яка склалася довкола Авдіївки, з метою уникнення оточення та збереження життя і здоров’я військовослужбовців, прийняв рішення про виведення наших підрозділів з міста й переходу до оборони на більш вигідних рубежах», – йдеться у повідомленні, оприлюдненому на сторінці головнокомандувача у Facebook.
За словами головнокомандувача ЗСУ, наші воїни та гідно виконали свій військовий обов’язок.
«…зробили все можливе для знищення найкращих російських військових частин, нанесли ворогу значні втрати в живій силі та техніці», – йдеться у повідомленні.
За словами Сирського, наразі українські захисники вживають заходів для стабілізації обстановки та утримання займаних позицій.
«Життя військовослужбовців – найвища цінність», – йдеться у повідомленні.
Інформацію про відведення українських підрозділів з Авдіївки підтвердив і командувач Оперативно-стратегічне угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський.
За його словами, відповідно до отриманого розпорядження, вийшли з Авдіївки на заздалегідь підготовлені позиції.
«У ситуації, коли ворог наступає по трупах своїх же солдатів із перевагою снарядів десять до одного, під постійними бомбардуваннями – це єдине правильне рішення», – йдеться у повідомленні у Telegram.
Він також запевнив, що оточення українських підрозділів не допущено, особовий склад виведено.
«Наші воїни зайняли оборону на визначених рубежах», – написав він.
На інтерактивній онлайн мапі бойових дій в Україні DeepState, яка дає можливість стежити за змінами лінії фронту та перебігом воєнних дій російсько-української війни, наразі відведення українських сил не зафіксоване, а останнє її оновлення відбувалося в 00:15 17 лютого.
Експерти Інституту вивчення війни (ISW) припускають, що наразі українські підрозділи «відносно контрольовано відходять» з Авдіївки.
Зазначимо, що росіяни активізували свої спроби захопити Авдіївку близько чотирьох місяців тому, у жовтні 2023 року. Британська військова розвідка оцінювала російські втрати при спробі захопити місто як чи не найвищі у 2023 році.
Американський Інститут вивчення війни у своєму звіті, оприлюдненому 16 лютого, заявив, що потенційне захоплення Авдіївки Росією не матиме оперативного значення і, швидше за все, дасть Кремлю лише «негайну інформаційну й політичну перемогу». Найближчі відносно великі населені пункти в цьому районі розташовані щонайменше за 30 кілометрів на захід від Авдіївки, і російські війська не продемонстрували, що вони можуть здійснювати швидке механізоване просування вперед, яке було б необхідне для досягнення цих населених пунктів у найближчій або навіть середньостроковій перспективі. Натомість аналітики вважають, що втрати важкої російської техніки у районі Авдіївки на Донеччині, ймовірно, підірвуть наступальні можливості Росії у довгостроковій перспективі.