Росіяни штурмували місто понад 4 місяці та перетворили його в руїну

Збройні сили України залишили Авдіївку на Донеччині та перейшли до оборони на більш вигідних рубежах. Відповідне рішення у ніч на суботу, 17 лютого, ухвалив головнокомандувач Збройних сил Олександр Сирський.

«Виходячи з оперативної обстановки, яка склалася довкола Авдіївки, з метою уникнення оточення та збереження життя і здоров’я військовослужбовців, прийняв рішення про виведення наших підрозділів з міста й переходу до оборони на більш вигідних рубежах», – йдеться у повідомленні, оприлюдненому на сторінці головнокомандувача у Facebook.

За словами головнокомандувача ЗСУ, наші воїни та гідно виконали свій військовий обов’язок.

«…зробили все можливе для знищення найкращих російських військових частин, нанесли ворогу значні втрати в живій силі та техніці», – йдеться у повідомленні.

За словами Сирського, наразі українські захисники вживають заходів для стабілізації обстановки та утримання займаних позицій.

«Життя військовослужбовців – найвища цінність», – йдеться у повідомленні.

Інформацію про відведення українських підрозділів з Авдіївки підтвердив і командувач Оперативно-стратегічне угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський.

За його словами, відповідно до отриманого розпорядження, вийшли з Авдіївки на заздалегідь підготовлені позиції.

«У ситуації, коли ворог наступає по трупах своїх же солдатів із перевагою снарядів десять до одного, під постійними бомбардуваннями – це єдине правильне рішення», – йдеться у повідомленні у Telegram.

Він також запевнив, що оточення українських підрозділів не допущено, особовий склад виведено.

«Наші воїни зайняли оборону на визначених рубежах», – написав він.

На інтерактивній онлайн мапі бойових дій в Україні DeepState, яка дає можливість стежити за змінами лінії фронту та перебігом воєнних дій російсько-української війни, наразі відведення українських сил не зафіксоване, а останнє її оновлення відбувалося в 00:15 17 лютого.

Експерти Інституту вивчення війни (ISW) припускають, що наразі українські підрозділи «відносно контрольовано відходять» з Авдіївки.

Зазначимо, що росіяни активізували свої спроби захопити Авдіївку близько чотирьох місяців тому, у жовтні 2023 року. Британська військова розвідка оцінювала російські втрати при спробі захопити місто як чи не найвищі у 2023 році.

Американський Інститут вивчення війни у своєму звіті, оприлюдненому 16 лютого, заявив, що потенційне захоплення Авдіївки Росією не матиме оперативного значення і, швидше за все, дасть Кремлю лише «негайну інформаційну й політичну перемогу». Найближчі відносно великі населені пункти в цьому районі розташовані щонайменше за 30 кілометрів на захід від Авдіївки, і російські війська не продемонстрували, що вони можуть здійснювати швидке механізоване просування вперед, яке було б необхідне для досягнення цих населених пунктів у найближчій або навіть середньостроковій перспективі. Натомість аналітики вважають, що втрати важкої російської техніки у районі Авдіївки на Донеччині, ймовірно, підірвуть наступальні можливості Росії у довгостроковій перспективі.