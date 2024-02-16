Від початку повномасштабної війни проти України Росія втратила на полі бою понад 400 тисяч своїх військовослужбовців. Про це повідомили у п’ятницю, 16 лютого, у прес-службі Генерального штабу Збройних сил України.

За 723 дні російсько-української війни окупанти втратили загиблими чи пораненими 400300 солдатів. Зокрема, у лютому кількість втрат окупантів зросла через тривалі штурми донецької Авдіївки, яку українські захисники обороняють ще з жовтня 2023 року. Зазначимо, за даними розвідки США, втрати росіян під Авдіївкою станом на грудень 2023 року сягнули понад 13 тис. військовослужбовців, а також 220 бойових машин.

Наразі Авдіївка продовжує бути містом, під яким росіяни продовжують зазначати колосальних втрат. Водночас ситуація на Авдіївському напрямку залишається складною, за рішенням Генштабу відбувається планове підсилення підрозділів та здійснюється маневр військами на загрозливих напрямках.

«Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.02.24 орієнтовно склали близько 400300 осіб, 6465 танків, 12129 бойових броньованих машин, 9641 артилерійська система», – повідомили у прес-службі Генштабу.

Зазначимо, за останню добу Сили оборони знищили на фронті 1210 росіян. Із повним переліком втрат окупантів можна ознайомитися тут.

Нагадаємо, у грудні 2022 року втрати російських загарбників склали 100 тис., а в травні 2023 року – вже 200 тис. солдатів. У жовтні 2023 року втрати росіян досягли показника у 300 тис. осіб загиблими та пораненими.