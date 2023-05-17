З 24 лютого 2022 року Росія втратила на полі бою понад 200 тисяч своїх солдатів. Про це свідчать дані Генерального штабу Збройних сил України у середу, 17 травня.

За 447 днів російсько-української війни окупанти втратили загиблими чи пораненими значну частину свого війська, що спонукає Владіміра Путіна оголошувати нові хвилі мобілізації та залучати до регулярних російських військ ув'язнених росіян. Значні втрати росіяни також несуть і в техніці. Повний перелік втрат окупантів можна переглянути на нашому сайті.

«Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.05.23 орієнтовно склали близько 200590 особового складу, 3771 танків, 7365 бойових броньованих машин», – повідомили у прес-службі Генштабу.

За підрахунками Генштабу, за час війни в Україні загинуло 200 тис. 590 російських окупантів. За останню добу на фронті ліквідували 610 росіян.

Зазначимо, масової загибелі солдат Росія не визнає. Водночас про значні втрати на Бахмутському напрямку заявляє ватажок російських найманців ПВК «Вагнер» Євгєній Прігожин, який повідомив про щонайменше 500 тіл росіян, які залишилися на полі бою. У прес-службі 3 окремої штурмової бригади підтвердили цю інформацію та заявили про втечу з поля бою російської бригади.