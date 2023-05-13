Залужний описав, якою бачить перемогу України у війні
За словами головнокомандувача ЗСУ, лише звільнення окупованих територій буде замало
До теми
Для перемоги України замало тільки звільнення всієї окупованої території України. Про це головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний заявив в інтерв’ю Дмитру Комарову «Рік. За кадром».
«Наша перемога є однозначним звільненням всієї окупованої території України. Уся територія має бути звільнена. Але цього ще мало. Україна, як держава має зробити усе, щоб усе, що відбулося і розпочалося 24 лютого 2022 року, ніколи в житті не повторилося», – заявив Залужний.
Він наголосив на необхідності відбудови такої військової інституції, яка ніколи не дасть можливості росіянам повторити свою агресію.
«Перемога це для нас – звільнена територія і потужні надсучасні і, мабуть, дуже великі Збройні сили, боєздатні, які не дадуть Російській Федерації повторити те, що відбулося і те, що відбувається зараз. Оце і є перемога. І світова історія знає держави, які живуть і завжди показують своєю поведінкою те, що "краще не чіпати"», – підсумував головнокомандувач ЗСУ.