Залужний наголосив на необхідності відбудови потужної військової інституції

Для перемоги України замало тільки звільнення всієї окупованої території України. Про це головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний заявив в інтерв’ю Дмитру Комарову «Рік. За кадром».

«Наша перемога є однозначним звільненням всієї окупованої території України. Уся територія має бути звільнена. Але цього ще мало. Україна, як держава має зробити усе, щоб усе, що відбулося і розпочалося 24 лютого 2022 року, ніколи в житті не повторилося», – заявив Залужний.

Він наголосив на необхідності відбудови такої військової інституції, яка ніколи не дасть можливості росіянам повторити свою агресію.

«Перемога це для нас – звільнена територія і потужні надсучасні і, мабуть, дуже великі Збройні сили, боєздатні, які не дадуть Російській Федерації повторити те, що відбулося і те, що відбувається зараз. Оце і є перемога. І світова історія знає держави, які живуть і завжди показують своєю поведінкою те, що "краще не чіпати"», – підсумував головнокомандувач ЗСУ.