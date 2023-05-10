Ганна Мадяр підкреслила, що Валерій Залужний та інші командувачі живі

Росіяни почали поширювати фейки щодо ліквідації головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного. Інформацію про нібито смерть головнокомандувача та інших представників командних верхівок спростувала у середу, 10 травня, заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

Дезінформація щодо смерті Валерія Залужного росіяни поширили у соцмережах на тлі відмови головнокомандувача прибути на конференцію Військового комітету НАТО. Про те, що він не братиме участь у конференції, повідомив кореспонденту «Укрінформу» голова Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер. За його словами, Валерій Залужний не може долучитися до конференції через складну ситуацію на фронті.

«Я вчора отримав лист від українського Головнокомандувача, нашого друга Валерія Залужного, що його участь навіть через відеоконференцію є неможливою з огляду на складну оперативну ситуацію в обороні проти російської агресії. Наші кращі побажання з українськими захисниками», – заявив Роб Бауер.

Через відмову Залужного прибути на конференцію, росіяни у своєму інфопросторі почали поширювати інформацію, що Валерія Залужного, Олександра Сирського та інших командувачів нібито ліквідували. Ганна Маляр категорично спростувала цю інформацію та підкреслила, що росіяни роблять це для деморалізації та психологічного впливу.

«У російському інфополі поширюють інформацію про нібито ліквідацію наших командувачів. Протягом тижня три повідомлення. Всі живі. Зазвичай такі повідомлення мають на меті декілька цілей: психологічний вплив на саму людину, деморалізація українських військ, короткотривалий хайп на темі для підняття духу власного війська», – повідомила Ганна Маляр.

З початку травня росіяни запустили нову ІПСО про нібито «протистояння Зеленського та Залужного». Пости про те, що головнокомандувача готуються зробити «гетьманом» України, а Володимир Зеленський противиться цьому, поширилися у Facebook. У Центрі стратегічних комунікацій спростували цю інформацію та підкреслили, що це вже не перша спроба публічно «посварити» Зеленського та Залужного, аби спровокувати панічні настрої серед українців.