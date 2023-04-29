Використане пропагандистами відео було раніше опубліковане українським ДСНС

Державний телеканал країни-терориста «Росія 1» видав кадри зруйнованого російською ракетою багатоквартирного будинку в Умані за наслідки удару ЗСУ по Донбасу. Увагу на це звернуло видання «Настоящее время».

«Російське телебачення видало кадри зруйнованої дев'ятиповерхівки в Умані за «обстріл Донбасу українськими бойовиками», – йдеться в повідомленні.

Зауважимо, що після обстрілу українських міст 28 квітня російські загарбники обстріляли центр тимчасово окупованого Донецька. Снаряд влучив у автобус, загинули семеро людей. Повідомлялося про «прильоти» по РСК «Олімпійський», «Дитячому світу» і Парку кованих фігур. Таку тактику росіяни використовують вже давно, аби прикрити постановкою «обстріл ЗСУ» свої злочини та забезпечити «моральне виправдання вбивства цивільних в Україні». Українські військові неодноразово повідомляли, що обстрілів окупованого Донецька не проводять оскільки у цьому немає військової потреби, а головне – через загрозу масових жертв серед цивільного населення.

Як інформував ZAXID.NET, 28 квітня російська ракета зруйнувала під'їзд багатоквартирного будинку в Умані, Черкаській області України. Загинули 23 особи, у тому числі шестеро дітей. Ще дві жінки вважаються зниклими безвісти.