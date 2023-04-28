В Умані російська ракета зруйнувала багатоповерхівку

Під час масованих ранкових обстрілів одна з російських ракет влучила у житловий будинок в Умані Черкаської області. Про це повідомив голова Черкаської ОВА Ігор Табурець.

Загалом відомо про два влучання в Умані: у складські будівлі і у житловий будинок. Внаслідок влучання ворожої ракети зруйновано під’їзд дев’ятиповерхівки.

Також ударна хвиля пошкодила близько 10 багатоквартирних будинків. На місці влучання російської ракети у будинок працюють служби ДСНС, поліція та медики.

На місці влучання російської ракети у будинок працюють служби ДСНС

Внаслідок вибуху загинули 16 людей, серед яких троє дітей, ще 17 – травмовані. Пошуково-рятувальні роботи на місці ракетних ударів тривають, тому кількість жертв може зростати.

«Цей російський терор має отримати справедливу відповідь від України та світу. І отримає. Кожна така атака, кожне зло проти нашої країни і людей наближає державу-терориста лише до провалу й покарання, а не навпаки, як вони думають. Ми не забудемо жоден злочин, не дамо жодному окупанту уникнути відповідальності», – прокоментував трагедію Володимир Зеленський.

Нагадаємо, що зранку, 28 квітня, російські окупанти атакували Україну із літаків Ту-95 стратегічної авіації з району Каспійського моря. Підрозділами зенітних ракетних військ Повітряних Сил ЗС України у взаємодії із ППО інших складових Сил оборони знищено 21 із 23 крилатих ракет Х-101/Х-555, а також два БпЛА оперативно-тактичного рівня.