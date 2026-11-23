Сергій Лабазюк слухав вирок через відеозв’язок

Вищий антикорупційний суд призначив сім років ув’язнення народному депутату Сергію Лабазюку, якого визнали винним у спробі підкупу топпосадовців сфери відновлення. Про це в понеділок, 23 листопада, повідомив Центр протидії корупції з посиланням на рішення ВАКС.

Окрім ув’язнення, Лабазюку призначили конфіскацію частини майна. Вирок він слухав через відеозв’язок. Винним у справі суд також визнав спільника нардепа Дениса Назімова, який отримав шість років позбавлення волі.

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Вирок ухвалила колегія суддів у складі Тетяни Крикливої, Віталія Дубаса та Євгена Крука. Його ще можна оскаржити в апеляційному порядку.

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Крім того, пов’язану з Лабазюком компанію «Ю АР ДІ Українські дороги» (URD) оштрафували на 10 млн грн, а 150 тис. доларів переданого ним хабаря конфіскували на користь держави.

Нагадаємо, у листопаді 2023 року народний депутат від групи «За майбутнє» Сергій Лабазюк разом зі спільником пропонували хабар тодішньому міністру розвитку громад, територій та інфраструктури Олександру Кубракову та голові Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафі Найєму. За версією слідства, депутат разом із директором приватної компанії запропонував неправомірну вигоду за виділення 1 млрд грн додаткового фінансування для підприємства, яке він контролював.

Йшлося про 3–5% від суми фінансування. Частину хабаря у розмірі 150 тис. доларів депутат передав через довірену людину у листопаді 2023 року. Після затримання ВАКС обрав Лабазюку запобіжний захід у вигляді 40 млн грн застави. Її внесли того ж дня.

Лабазюку та його спільнику інкримінували ч. 4 ст. 369 Кримінального кодексу України (пропозиція неправомірної вигоди).

Сергій Лабазюк народився у 1980 році у Волочиську на Хмельниччині. У 1999 році він заснував компанію Vitagro, тоді вона займалась торгівлею паливно-мастильними матеріалами. З часом фірма почала займатись також сільськогосподарсьми роботами, фермерством та виготовленням добрив. Також Сергій Лабазюк був обраний народним депутатом в 2012, 2014 та 2019 роках.

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