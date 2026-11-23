Оголосили про будівництво чотирисмугової траси Н-31 на відрізку завдовжки 29,5 км

Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури оголосило тендер на 12,69 млрд грн для добудови траси Н-31 Дніпро – Царичанка – Кобеляки – Решетилівка на Дніпропетровщині. Це найбільша закупівля на будівництво автомобільних доріг від початку повномасштабного вторгнення. Про це йдеться в матеріалі видання «Наші гроші», який був опублікований у неділю, 22 листопада.

Водночас журналісти припускають, що умови тендеру можуть бути орієнтовані на компанію «Автомагістраль-Південь».

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У період із 15 до 21 листопада в системі «Прозорро» оприлюднили 82 тис. повідомлень про закупівлі загальною вартістю 26,33 млрд грн. Найбільшою закупівлею того тижня став тендер Служби відновлення у Дніпропетровській області. Вона оголосила торги на 12,69 млрд грн з ПДВ для добудови автомобільної дороги Н-31 на ділянці від села Лобойківка до межі Дніпропетровської області – від кілометра 28+600.

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Ще 23 вересня служба повідомила про продовження будівництва чотирисмугової траси Н-31 на відрізку завдовжки 29,5 км. Нинішній тендер стосується ділянки протяжністю 13,84 км. Згідно з тендерною документацією та проєктом договору, роботи мають завершити до кінця 2027 року.

За даними «Наших грошей», це найбільший тендер на будівництво автомобільних доріг під час повномасштабної війни. Досі найбільшою була закупівля на реконструкцію 14-кілометрової ділянки траси М-14 Одеса – Мелітополь – Новоазовськ вартістю 4,18 млрд грн. Нова закупівля на Дніпропетровщині майже втричі дорожча.

Чому тендер можуть пов'язувати з «Автомагістраль-Південь»

Журналісти «Наших грошей» вважають, що з імовірністю 99,6% закупівля орієнтована на компанію «Автомагістраль-Південь», яку пов'язують із підприємцем Олександром Бойком. Видання наводить кілька аргументів на користь такого припущення.

По-перше, саме ця компанія під час програми «Велике будівництво» у 2020 році отримала підряд на спорудження цієї дороги вартістю 10,62 млрд грн. Нинішня закупівля стосується завершення робіт у межах третьої черги будівництва.

По-друге, вимоги до учасників передбачають досвід укладання щебенево-мастикового асфальтобетону, облаштування цементованої основи та дорожнього огородження в обсягах, співмірних із цілим об'єктом. За оцінкою журналістів, такий досвід мають лише компанії, які будували великі ділянки доріг першої категорії.

Крім того, тендерна документація містить вимогу щодо наявності атестованого асфальтобетонного заводу, з якого транспортування суміші до найвіддаленішої точки об'єкта не повинно тривати понад три години. На думку авторів матеріалу, це дає перевагу підряднику, який уже має виробничі потужності поблизу траси Н-31.

По-третє, у звіті експертизи зазначено, що генеральним проєктувальником об'єкта було ТОВ «НВО «Трансінжиніринг». «Наші гроші» називають цю компанію пов'язаною з «Автомагістраль-Південь».

Видання нагадує, що ще під час «Великого будівництва» простежувало зв'язок між замовленнями проєктів у «Трансінжинірингу» та подальшим отриманням ремонтних підрядів «Автомагістраль-Південь». За даними журналістів, у 78% випадків, коли «Трансінжиніринг» отримував замовлення на проєктування вартістю понад 50 млн грн, згодом підряд на ремонт отримувала саме ця будівельна компанія.

Цей зв'язок, за інформацією видання, зберігся і під час повномасштабної війни. Зокрема, у матеріалі про кримінальне провадження щодо можливого завищення вартості будівництва водогону до Кривого Рогу журналісти писали, що слідчі перевіряють версію про можливу змову «Автомагістраль-Південь» із посадовцями «НВО «Трансінжиніринг».

Автори матеріалу також звертають увагу на ризики, пов'язані з тим, що проєктуванням займається компанія, яку вони вважають пов'язаною з потенційним підрядником. На їхню думку, це може створити переваги для такого учасника, адже інші компанії можуть зіткнутися з непередбаченими труднощами під час виконання робіт, якщо в проєкті виявлять недоліки або невраховані особливості ділянки.

Закупівлю проводять за бюджетною програмою 3101150 «Реалізація публічних інвестиційних проєктів Міністерства розвитку громад та територій України». Вона є частиною Плану України, затвердженого для реалізації фінансування Європейського Союзу в межах інструменту Ukraine Facility відповідно до постанови Кабінету Міністрів від 15 травня 2026 року № 650.

Нагадаємо, у Львові через ремонтні роботи на дорогах періодично перекривають рух транспорту або організовують реверсний проїзд. ZAXID.NET зібрав інформацію про вулиці, де зараз проводять ремонтні роботи (чи де вони розпочнуться незабаром) та наніс ці ділянки на карту для зручності, щоб водії планували об’їзд та знали, де можуть бути затори.