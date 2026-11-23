Проєктований вигляд одного з котеджів

У селі Лисиничі біля Львові планують будівництво кварталу двоповерхових котеджів. Про це у понеділок, 23 листопада, повідомили під час засідання виконкому Львівської міськради.

До міськради звернулося ТзОВ «Ленд Девелопмент Плюс» для отримання дозволу на нове будівництво кварталу житлових зблокованих будинків садибного типу у межах села Лисиничі Львівської громади.

Концепція полягає у будівництві двоповерхових зболокованих котеджів. Судячи із візуалізацій, мова про 16 житлових будинків.

За даними аналітичної системи YouControl, засновником та керівником ТзОВ «Ленд Девелопмент Плюс» є Ігор Криницький.

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Раніше ця фірма зверталась до міськради для будівництва комплексу житлових будинків до 4 поверхів із дитсадком у Лисиничах, а також повідомляла про готовність долучитися до розбудови школи.