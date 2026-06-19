До міськради надійшло два звернення щодо будівництва житлових будинків

У селі Лисиничі біля Львова планують будівництво комплексу житлових будівель із дитсадком, а забудовники надали гарантійні листи про готовність долучитися до будівництва міської школи. Ці наміри озвучив головний архітектор Львова Антон Коломєйцев під час засідання виконкому 19 червня.

Антон Коломєцев розповів, що до міськради надійшло два звернення щодо будівництва житлових будинків у Лисиничах на ділянках, які перебувають у приватній власності.

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У представленій документації замовниками вказано ТзОВ «Ленд Девелопмент Плюс», власником якого є Ігор Криницький, та «Фокс Девелопмент», яке належить Уляні Аракельян.

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«Проєкт передбачає будівництво житлових будинків висотою до чотирьох поверхів із багатофункціональним наповненням. Це і комерційні приміщення, дошкільний навчальний заклад, сервісна інфраструктура та підземні паркінги, що відповідатимуть міським стандартам», – розповів Антон Коломєйцев.

За словами головного архітектора Львова, забудовники надали гарантійні листи про готовність долучитися до розбудови міської школи у межах села Лисиничі.

«Маємо гарантійні листи щодо цього об’єкта про те, що забудовники долучаться до розбудови міської школи на території, відведеній муніципалітетом у межах села Лисиничі. Навчальний заклад буде для всіх вікових груп дітей», – зазначив Антон Коломєйцев.

Попередньо школа розрахована на 300 учнів. Зазначимо, що для запланованого житлового комплексу потрібно всього 150 місць, тобто школа враховуватиме потреби й інших мешканців села.