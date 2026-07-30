Руйнування зафіксували в Івано-Франківському та Калуському районах

Під час масштабної комбінованої атаки України у четвер, 30 липня, Росія атакувала Івано-Франківську область крилатими ракетами. Відомо про пошкодження промислового об’єкта та пів сотні приватних будинків.

Повітряна тривога на території Прикарпаття розпочалася о 3:57. За пів години Повітряні сили попередили про крилаті ракети у напрямку Івано-Франківська і Долини, а о 5:12 голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук повідомила про роботу ППО в регіоні.

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Згодом посадовиця написала у телеграмі, що внаслідок атаки на Прикарпатті обійшлося без постраждалих та руйнувань та близько 15:00 оновила інформацію про наслідки обстрілу.

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«Станом на зараз відомо про пошкодження одного промислового об’єкта, понад 50 приватних житлових будинків та 9 господарських споруд у Калуському та Івано-Франківському районах. На щастя, обійшлося без постраждалих», – зазначила Світлана Онищук.

Нагадаємо, у ніч та вранці 30 липня російські війська атакували Україну понад 70 ракетами різних типів та 280 БпЛА. Під обстрілом опинилися Київ, Дніпропетровщина, Полтавщина та міста на заході країни. Зокрема, у Львові пошкоджено понад 20 житлових будинків, а також школу і два дитсадки. Внаслідок атаки постраждали понад 30 львів’ян.

Одна з російських ракет залетіла у Польщу. Кратер з уламками невідомого об’єкта виявили у Люблінському воєводстві – за 90 км від кордону з Україною.