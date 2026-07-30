Унаслідок атаки у Львові горять житлові будинки

У четвер вранці, 30 липня, у Львові у зв’язку з ліквідацією наслідків російської ракетної атаки перекрили вул. Патона та Виговського. Громадський транспорт курсує зі змінами.

«Через перекриття вулиці Патона громадський транспорт курсує зі змінами. Автобуси в обох напрямках їдуть через вул. Городоцьку до Мотозаводу, далі – на вул. Виговського. Тролейбуси №23 та №30 тимчасово не курсують», – повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.

Зокрема, зміни стосуються автобусних маршрутів №14, 21, 27, 48 та 92.

Також змінено рух громадського транспорту через перекриття вул. Виговського (від вул. Щирецької до кільця Кульпарківська – Володимира Великого). «Автобуси № 11, 14, 16, 18, 21, 23, 27, 48, 51 курсують по вул. Кульпарківській із проїздом по вул. Петлюри, Кульчицької і надалі за маршрутом», – йдеться в повідомленні ЛМР.

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У патрульній поліції Львівщини розповіли, що станом на 8:50 рух вул. Виговського відновили.

У ніч на 30 липня Росія атакувала Львів крилатими ракетами. Над ранок у місті пролунала серія вибухів. Горять житлові будинки на вул. Патона та Виговського, є постраждалі.