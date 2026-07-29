Злодія оперативно затримали

У Львові затримали 30-річного рецидивіста за крадіжку на 600 тис. грн з приватного будинку на вул. Сарненській.

Як повідомили у середу, 29 липня, у прокуратурі Львівщини, наприкінці липня цього року раніше судимий за майнові злочини чоловік обікрав приватний будинок на вул. Сарненській у Львові. Удень, переконавшись, що господарів немає вдома, він проник до будинку через гараж, попередньо зламавши його двері.

«У приміщенні чоловік викрав сімейні коштовності, зокрема перстені з діамантами та старовинну каблучку з рубіном. Також зловмисник забрав колекційні ювілейні та срібні монети НБУ, годинники, мисливські ножі, парфуми, а також готівку у національній та іноземній валюті - 1 400 доларів США та 200 Євро», – йдеться в повідомленні прокуратури.

Загальна сума завданих збитків сягнула 600 тис. грн.

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