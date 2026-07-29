Крутков очолює 93-тю окрему механізовану бригаду «Холодний Яр» із листопада 2024 року

Новий головнокомандувач Збройних сил України Михайло Драпатий призупинив звільнення командира 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр» 28-річного Шаміля Круткова. Раніше відповідний акт службового розслідування підписав колишній головнокомандувач Олександр Сирський. Про це hromadske повідомило у середу, 29 липня, з посиланням на співрозмовників в Силах оборони.

За даними видання, у 93-й ОМБр, яка обороняє Костянтинівський напрямок, із травня тривали перевірки, ініційовані Сирським. Формальною підставою для усунення Круткова називали те, що він своєчасно не провів ротацію військовослужбовців одного з підпорядкованих підрозділів, хоча наказом передбачено перебування бійців на позиціях не довше 60 днів.

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Після зміни керівництва ЗСУ Драпатий призупинив процедуру звільнення, яка ще не була завершена остаточним наказом, та доручив командиру повернутися до виконання обов'язків.

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Напередодні, 28 липня, речник Генерального штабу Дмитро Лиховій офіційно підтвердив повернення Шаміля Круткова на посаду.

Шаміль Шарафаддін огли Крутков народився 22 жовтня 1997 року у Львові. Військову освіту здобув у Національній академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, після чого розпочав службу у Збройних силах України.

У 2021 році за особисту мужність, самовідданість і внесок у захист державного суверенітету та територіальної цілісності України президент Володимир Зеленський нагородив Круткова медаллю «За військову службу Україні». На той момент він мав звання старшого лейтенанта. Після початку повномасштабного вторгнення Росії офіцер також був відзначений орденом Богдана Хмельницького III ступеня.

У листопаді 2024 року Круткова призначили командиром 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр», однієї з найбоєздатніших бригад ЗСУ. До цього він обіймав посаду заступника командира цього підрозділу. На момент призначення він став одним із наймолодших командирів бригад української армії.

Відзначимо, 93-тя ОМБр «Холодний Яр» бере свій початок від військового формування, створеного після здобуття Україною незалежності. Почесну назву «Холодний Яр» бригада отримала у 2018 році на честь історичної місцевості, яка є символом боротьби за українську державність. З 2014 року військовослужбовці бригади брали участь у боях за Іловайськ, Донецький аеропорт і Піски. Після початку повномасштабної війни підрозділ воював на найскладніших напрямках фронту, зокрема на Харківщині та Донеччині.