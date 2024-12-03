Шаміль Крутков є випускником Національної академії сухопутних військ

Новим командиром 93 окремої механізованої бригади «Холодний Яр» призначили 27-річного підполковника зі Львова Шаміля Круткова, який раніше був заступником командира цієї бригади. Шаміль Крутков замінив на посаді полковника Павла Палісу, якого минулого тижня призначили заступником керівника Офісу президента.

Як розповіли у вівторок, 3 грудня, у пресслужбі 93 ОМБр, тепер вже колишній комбриг Павло Паліса, який керував бригадою майже два роки, передав бойовий прапор бригади нопропризначеному командиру Шамілю Круткову.

«Для мене велика честь очолити одну з найпотужніших бригад Збройних сил України», – зазначив новий командир «холодноярців».

У Національній академії сухопутних військ імені Петра Сагайдачного зазначили, що 27-річний підполковник Шаміль Крутков є уродженцем Львова та випускником академії.

У 2021 році президент Володимир Зеленський нагородив Шаміля Круткова медаллю «За військову службу Україні».