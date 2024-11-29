Павло Паліса брав участь у боях за Бахмут, Лисичанськ та Вугледар

Президент України Володимир Зеленський призначив на посаду заступника голови Офісу Президента командира 93 окремої механізованої бригади «Холодний Яр» Павла Палісу. Офіцер буде інформувати керівництво ОП та самого президента щодо ситуації на фронті, повідомив Володимир Зеленський у п’ятницю, 29 листопада, у своєму зверненні.

Відповідний указ про призначення Павла Паліси заступником Андрія Єрмака опублікували 29 листопада на сайті Офісу Президента.

«Бойовий командир, командир 93-ї бригади “Холодний Яр”. Він добре розуміє, що в бригадах, на фронті. І мені потрібна саме така людина, щоб точно знати в щоденному режимі інформацію безпосередньо з фронту», – аргументував призначення президент.

Зазначимо, 29 листопада Володимир Зеленський своїми указами також звільнив з посади командувача Сухопутних військ Олександра Павлюка та призначив на його місце генерал-майора Михайла Драпатого. Також президент призначив нового заступника головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського – ним став офіцер Олег Апостол.

Що відомо про Павла Палісу

Військовослужбовець закінчив навчання у Національній академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, також здобув освіту в командно-штабному інституті Національного університету оборони України та Командно-штабному коледжі армії США, де перервав навчання у 2022 році, щоб долучитися до оборони України.

Павло Паліса із позивним «Хантер» у 2022 році командував 5-м окремим штурмовим полком, який брав участь у боях за Лисичанський НПЗ, Сіверськ, Вуглегірську ТЕС та боях за Майорське. У 2023 році став командиром 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр». Брав участь у боях під Бахмутом, має орден Богдана Хмельницького III ступеня, який йому присвоїли у січні 2023 року за особисту мужність та самовідданість під час захисту України.