Бригадний генерал Андрій Гнатов керує обороною Бахмута

У Міністерстві оборони оприлюдинили список офіцерів, які керують обороною Бахмута. Зокрема, стало відомо, що загальною операцією з оборони Бахмута керує бригадний генерал Андрій Гнатов. Про це заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

За її словами, безпосередньо у Бахмуті здійснюють оборону комбриги 93-ї бригади полковник Павло Паліса та комбриг 3-ї бригади Національної гвардії полковник Олександр Півненко.

Крім того, повідомляє Маляр, керівник оборони східного фронту, в зону відповідальності якого входить Бахмут – це командувач ОСУВ «Хортиця» генерал-полковник Олександр Сирський.

Також частиною східного фронту керує командувач ОСУВ «Таврія» бригадний генерал Олександр Тарнавський.

«Цього тижня минає другий місяць з моменту загострення боїв за Бахмут. Ніхто не вірив, що в умовах настільки інтенсивних атак ворога можна утримати місто більше тижня, максимум двох. Але завдяки мужності та героїзму тисяч наших воїнів, а також вмілому керівництву наших генералів та офіцерів – оборона Бахмута тримається та можливості ще не вичерпані», – зазначила Маляр.

До слова, раніше Маляр уточняла, що у місті Бахмут Донецької області було певне просування російських загарбників, але і українські воїни на певних ділянках мають успіхи.

Андрій Гнатов у 2001 році закінчив Військовий інститут танкових військ НТУ ХПІ. Із 2018 до 2021 року був командиром 36-ї окремої бригади морської піхоти. Влітку 2022 року президент України Володимир Зеленський надав полковнику Андрію Гнатову звання бригадного генерала. У липні 2022 року Гнатов отримав Хрест бойових заслуг, у серпні 2020 року його нагородили Орденом Богдана Хмельницького III ст.