У місті Бахмут Донецької області було певне просування російських загарбників, але і українські воїни на певних ділянках мають успіхи. Про це розповіла заступниця очільника Міноборони України Ганна Маляр в ефірі телемарафону.

Вона зазначила, що зараз йдуть активні бої за Бахмут, оборона міста триває.

«За цей час, на жаль, з нашого боку є втрати. Разом із тим у ворога втрати значно вищі, і у ворога ми знищуємо найпрофесійніші його підрозділи, тобто підрозділи "Вагнера", які кинуті на оточення Бахмута. Там відбуваються активні бої, у тому числі в місті. Певне просування ворога було. Водночас у нас теж є успіхи на певних ділянках», – поділилася Маляр.

Також Ганна Маляр переконана, що зараз Україна знаходиться в активній динаміці боїв за Бахмут. Тож говорити про кульмінацію оборони міста можна буде лише з плином часу. Натомість як події будуть розвиватися далі – спрогнозувати важко і некоректно, адже багато що може вплинути на хід бойових дій.

Заступниця міністра наголосила, що оборона міста дозволяє виконати два важливих завдання. Перш за все, вона дозволяє зупинити ворога від просування вглиб території України.

На сторінці Генерального штабу Збройних сил України повідомляють, що російські окупанти не полишають спроб захопити Бахмут, там тривають постійні позиційні боъ.

Українські захисники в понеділок відбили атаки противника в районах Богданівки та Іванівського на бахмутському напрямку.