Російські загарбники тактично не можуть завершити операцію із захоплення Бахмута. Про це 19 березня в ефірі телемарафону повідомив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.

За його словами, нинішні дії росіян у районі Бахмута важко назвати стратегічною наступальною операцією.

«Зараз вони, по-суті, тактично не можуть завершити операцію по захопленню українського районного центру Бахмут. Так, там дуже активні бої, вони ще продовжують на інерції здійснювати по декілька десятків атак, але вони несуть величезні втрати», – сказав Сергій Череватий.

Нагадаємо, що 17 березня командувач Сухопутних військ генерал-полковник Олександр Сирський заявив, що росіяни залучили всі свої потужності на намагаються прорвати оборону на декількох напрямках і повністю оточити Бахмут.

19 березня Генштаб повідомив, що на Бахмутському напрямку підрозділи Сил оборони відбили всі атаки росіян у північній частині Бахмута, а також у ближніх населених пунктах.