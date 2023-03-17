Співвідношення вбитих і поранених становить один до трьох

Російські війська щодня втрачають до 1500 солдатів під час поточного наступу, переважно у Бахмуті. Про це пише The Guardian з посиланням на високопоставленого представника НАТО.

«Росія втрачає 1200, 1300 і навіть 1500 солдатів на день у ході поточного наступу, переважно в Бахмуті. Співвідношення вбитих і поранених становить один до трьох», – заявив співрозмовник видання.

Представник НАТО додав, що Україна несе «на порядок менше втрат» у боях, де з обох боків витрачається «кілька тисяч» снарядів на день.

За його словами, наразі неясно, як довго триватиме битва за Бахмут. Похмурі, напружені бої йдуть на лінії фронту в місті вздовж річки, яка перетворилася на «зону вбивства».

Нагадаємо, раніше аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) повідомляли, що загальний темп російських операцій уздовж всієї лінії фронту в Україні порівняно з попередніми тижнями, схоже, знизився, а наступ ПВК «Вагнер» на Бахмут, вочевидь, наближається до кульмінації. Тому українські сили, ймовірно, мають більше можливостей відновити ініціативу.