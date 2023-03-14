На півночі Бахмута Донецької області ЗСУ мають «деякі значні успіхи». Про це в ефірі телемарафону заявивла заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

Вона наголосила, що бої за місто не завершено, і тому вони можуть мати різну динаміку – позитивну та негативну.

«Власне, що таке динаміка бойових дій. Це коли є деякі незначні успіхи у ворога, але в тому числі є деякі незначні успіхи [у ЗСУ]. Ось сьогодні були значні успіхи у ЗСУ, які змогли дещо зробити на півночі. Є й позитивна динаміка», – сказала вона.

Вона наголосила, що у Бахмуті знищується ворог у великій кількості та, таким чином, зменшуються наступальні можливості ворога.

Нагадаємо, що 14 березня президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача. Усі учасники підтримали продовження утримання та захисту Бахмута.