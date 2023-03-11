Генерал-полковник Олександр Сирський у Бахмуті разом з українськими військовими, березень 2023

Українським військовослужбовцям, які нині тримають оборону в Бахмуті Донецької області, необхідно виграти час для накопичування резервів і початку контрнаступу, заявив командувач Східного угруповання військ, генерал-полковник Олександр Сирський.

Як повідомили Сухопутні війська ЗСУ в суботу, 11 березня, Сирський продовжує роботу на фронті, перебуваючи у найважливіших ділянках фронту разом з підрозділами. Українські військові продовжують утримувати місто Бахмут, зазначили там.

Як йдеться в повідомленні Сухопутних військ, для оборони Бахмута залучені сили та ресурси, які «не дають росіянам реалізувати свій задум, ламають його плани та змушують відмовитися від просування вперед».

«Необхідно виграти час для накопичування резервів та початку весняного контрнаступу, який вже не за горами», – зазначив Сирський.

В сухопутних військах наголосили, що командувач постійно тримає на контролі оперативну ситуацію на фронті та вживає необхідних заходів щодо утримання Бахмута під українським контролем.

Бахмут – найгарячіша точка російсько-української війни. Окрім регулярної російської армії, у місті на боці окупантів воює приватна військова компанія «Вагнер», яка, як стверджує військова розвідка Великої Британії, вже контролює більшість східної частини міста.

Водночас президент України Володимир Зеленський раніше заявив, що оборона Бахмута стримує росіян від подальшого просування вглиб України.