Компанія Maxar Technologies опублікувала супутникові знімки, які показують масштаби руйнувань в Бахмуті на Донеччині.

«6 березня 2023 року. Супутникове зображення Бахмута наочно показує масштаби серйозних руйнувань у місті. 1) Огляд міста; 2) Горять будівлі; 3) Пошкоджений залізничний міст; 4) Зруйновані будівлі», – пише компанія в Twitter.

Раніше президент України Володимир Зеленський пояснив доцільність подальшої оборони Бахмута. Глава держави наголосив, що якщо загарбники захоплять Бахмут, то матимуть «відкритий шлях» для захоплення ключових міст на сході України.

За оцінками американського Інституту вивчення війни (ISW), станом на 8 березня російські сили зайняли щонайменше 50 відсотків Бахмута на Донеччині. Водночас на думку експертів, російські війська навряд чи швидко здійснять прорив за межі Бахмута, якщо захоплять місто.

За даними розвідки НАТО, Росія втрачає поблизу Бахмута в п’ятеро більше солдатів, ніж Україна.