Аналітики вважають, що ЗСУ контрольовано відійшли зі східної частини Бахмута

Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) прогнозують, що російський наступ на сході України незабаром може кульмінації, якщо загарбники захоплять Бахмут. Про це йдеться у звіті ISW, опублікованому 8 березня.

Зазначається, що група «Вагнера» заявила, що 8 березня російські війська захопили весь східний Бахмут. І це твердження, додають аналітики, відповідає наявним візуальним доказам.

За даними аналітиків, 7 березня українські війська завершили контрольований відхід зі східного Бахмута через річку Бахмутка. Станом на 8 березня російські війська займають щонайменше 50% міста.

Аналітики припускають, що російські війська, ймовірно, посилять атаки на північному заході та південному заході Бахмута (на північ від Опитного та на південь від Ягідного, відповідно), щоб обійти річку Бахмутку.

«Окупанти навряд чи зможуть швидко використати прорив за межі Бахмута, якщо вони захоплять місто», – йдеться у звіті.

ISW зазначає, що наразі немає жодних ознак того, що російські військові мають добре оснащені та підготовлені резервні сили для наступу за межі Бахмута.

Тому ISW вважає, що російський наступ на сході України незабаром досягне кульмінації, якщо росіяни повністю захоплять Бахмут, оскільки вони не мають бойової потужності або підкріплень, необхідних для прориву під Бахмутом.