Збройним Силам України, ймовірно, вдалося стабілізувати оборону на півночі від Бахмута. Про це йдеться в зведенні розвідки Великої Британії.

За даними розвідки, що запеклі бої за Бахмут продовжують виснажувати сили обох сторін, проте у вихідні українські воїни, найімовірніше, стабілізували оборонний периметр на фоні атак росіян із півночі.

Зазначається, що приблизно 2 березня росіяни зруйнували міст через єдину асфальтовану дорогу до Бахмута, яку контролювали ЗСУ.

«Бруд і бездоріжжя, ймовірно, заважають Силам оборони поповнювати запаси, оскільки постачання все частіше йде ґрунтовими дорогами», – повідомляють у розвідці.