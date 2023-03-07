ЗСУ стабілізували оборону Бахмута, – британська розвідка
Українські бійці тримають оборону на півночі від Бахмута
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Збройним Силам України, ймовірно, вдалося стабілізувати оборону на півночі від Бахмута. Про це йдеться в зведенні розвідки Великої Британії.
За даними розвідки, що запеклі бої за Бахмут продовжують виснажувати сили обох сторін, проте у вихідні українські воїни, найімовірніше, стабілізували оборонний периметр на фоні атак росіян із півночі.
Зазначається, що приблизно 2 березня росіяни зруйнували міст через єдину асфальтовану дорогу до Бахмута, яку контролювали ЗСУ.
«Бруд і бездоріжжя, ймовірно, заважають Силам оборони поповнювати запаси, оскільки постачання все частіше йде ґрунтовими дорогами», – повідомляють у розвідці.