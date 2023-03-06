Командувач Сухопутних військ Олександр Сирський вкотре відвідав підрозділи, які обороняють цей напрямок

За місто Бахмут, що у Донецькій області, тривають надзвичайно запеклі бої. Українські військові намагаються не дати ворогу оточити населений пункт, повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ, генерал-полковник Олександр Сирський, який відвідав військові підрозділи, що боронять місто.

За словами Сирського, бої за Бахмут досягли «найвищого рівня напруження». Росіяни перекинули туди нових найманців ПВК «Вагнер».

«Ворог кинув у бій додаткові сили «Вагнера». Наші воїни мужньо боронять позиції на півночі Бахмута, намагаючись не допустити оточення міста, – наголосив генерал, якого цитує Міноборони в Telegram.

За його словами, опір Збройних сил України на плацдармі в районі Бахмута триває кілька місяців. Протягом цього часу ворог здійснював безуспішні спроби захопити місто.

Водночас ЗСУ завдали військам РФ значних втрат, зменшивши їх наступальний потенціал.

«Спроби ворога захопити місто розбивались об стійкість наших воїнів. Наші оборонці завдали значних втрат ворогу, знищили велику кількість техніки, змусили кидати у бій найкращі штурмові підрозділи Вагнера та зменшили наступальний потенціал противника», – зазначив Сирський.

Як повідомляв ZAXID.NET, головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний і командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» Олександр Сирський висловилися за продовження оборонної операції та подальше посилення позицій у Бахмуті.