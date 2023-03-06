Олександр Сирський вже двічі відвідував позиції ЗСУ у Бахмуті

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний та командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» Олександр Сирський підтримали продовження оборонної операції та подальше посилення наших позицій у Бахмуті. Про це йдеться у повідомленні на сайті президента України.

На засіданні Ставки Верховного головнокомандувача, особливо детально розглянули ситуацію в Бахмуті. Оцінюючи перебіг оборонної операції, президент поставив запитання Головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному та командувачу оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» Олександру Сирському щодо подальших дій на Бахмутському напрямку.

Вони висловилися за продовження оборонної операції та подальше посилення наших позицій у Бахмуті. На засідання також розглянули питання постачання зброї й обладнання та їх розподілу за оперативними напрямками.

Росіяни намагаються захопити Бахмут протягом багатьох місяців. Після провальних лобових атак, росіяни почили спроби оточення міста. Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що рішення військового керівництва України утримувати місто Бахмут на Донеччині є «стратегічно обґрунтованим».

Вони вказують, що захист Україною Бахмута змусив Кремль використати значну частину сил ПВК «Вагнера» та залучити значні ресурси повітряно-десантних сил РФ для підтримки виснажливого просування. Американські аналітики наголошують, що оборона Україною Бахмута та спроби створити умови для контрнаступу, ймовірно, є взаємодоповнювальними, а не взаємовиключними діями, враховуючи, що російські війська продовжили б свій наступ за Бахмутом, якби Україна поступилася містом раніше».

За словами Володимира Зеленського, українські військові триматимуться у Бахмуті, доки Україна не отримає необхідне озброєння від союзників.