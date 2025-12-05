Андрій Лесик у 2023 році втік з України до Росії

У пʼятницю, 5 грудня, Офіс генпрокурора повідомив про підозру у державній зраді та умисному неподанні декларацій депутату Харківської міської ради, який втік до Росії. Про це повідомили у пресслужбі Офісу генпрокурора.

Правоохоронці не уточнили імені підозрюваного, але судячи з фото, поширеного ОГП, йдеться про депутата VIII скликання та голови міської організації забороненої партії ОПЗЖ Андрія Лесика. Він відомий своїми проросійськими поглядами та організацією антиукраїнських мітингів.

«За даними слідства, у 2021–2024 роках депутат, користуючись власним авторитетом і впливом у регіоні, поширював публічні проросійські наративи, сприявши підривній діяльності РФ. Його дії були спрямовані на послаблення українського суверенітету, територіальної цілісності та інформаційної безпеки», – повідомили у пресслужбі Офісу генпрокурора.

Крім того, правоохоронці зʼясували, що Лесик умисно не подав щорічні декларації за кілька років поспіль. У 2023 році він втік з України до Росії, де наразі переховується від правосуддя.

Йому повідомили про підозру за ст. 111 ККУ (державна зрада) та ст. 366-3 ККУ (умисне недекларування майна). Лесику загрожує понад 15 років позбавлення волі.

У 2016 році Андрія Лесика, котрий раніше був прихильником Кернеса, але згодом став політичним союзником Віктора Медведчука, позбавили мандата депутата міськради. Однак 2020 році Верховний суд України визнав право Андрія Лесика залишитись депутатом Харківської міської ради.

16 лютого 2022 року Лесик організував проросійський мітинг у Харкові. Під час нього лунали репліки про «нацистський сморід, що несеться з Києва».