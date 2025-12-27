Дональд Трамп прокоментував майбутню зустріч з Володимиром Зеленським

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп прокоментував заплановану зустріч із Володимиром Зеленським у неділю, 28 грудня. Він висловив сподівання на продуктивну зустріч, але скептично оцінив останні пропозиції президента України щодо мирного плану з 20 пунктів, повідомило Politico.

За даними видання, Трамп не поспішає схвалювати останні пропозиції Зеленського щодо врегулювання війни в Україні. Зазначається, що американський президент скептично оцінив цей план.

«У нього нічого немає, доки я не схвалю цього. Тож подивимося, що він має», – заявив Трамп журналістам.

Водночас американський президент висловив сподівання, що зустріч із Зеленським буде продуктивною. Основною темою зустрічі будуть мирні переговори та план з 20 пунктів для завершення російсько-української війни.

«Я думаю, що з ним (Зеленським – ред.) усе буде добре. Я думаю, що з Путіним теж усе буде добре», – сказав Трамп.

Президент США додав, що невдовзі проведе телефонну розмову з Владіміром Путіним та заявив, що говоритиме з ним «скільки захоче».

Нагадаємо, 24 грудня президент Володимир Зеленський вперше озвучив 20 пунктів мирного плану, який спільного розробили США, Україна та Європа. Із детальним змістом угоди можна ознайомитися за посиланням.

26 грудня український президент повідомив, що зустрінеться з Дональдом Трампом до Нового року. Згодом стала відома дата зустрічі – у Білому домі повідомили, що Зеленський зустрінеться з Трампом 28 грудня у Палм-Біч о 15:00 за місцевим часом (23:00 за київським часом).