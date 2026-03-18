У місті Корк в Ірландії смертельно поранили ножем 31-річного українця. Про це у середу, 18 березня, повідомило видання The Irish Times.

За даними медіа, чоловік проживав разом із партнеркою та дитиною неподалік центру міста. Увечері 17 березня він вийшов до магазину, щоб купити продукти на вечерю напередодні Дня святого Патріка. На вулиці на нього напали та завдали ножового поранення в груди. Попри важку травму, чоловік зміг пройти ще близько 100 м до свого житлового комплексу, щоб покликати на допомогу, після чого знепритомнів.

На місце події оперативно прибули медики, однак врятувати його не вдалося. Правоохоронці вважають, що напад міг бути випадковим. Сьогодні поліція затримала підозрюваного – 40-річного чоловіка.

Після інциденту судово-медичні експерти провели розтин тіла загиблого, однак його результати наразі не розголошуються. Родині українця призначили спеціального працівника для підтримки.

За даними слідства, загиблий народився в Україні, але більшу частину дорослого життя прожив в Ірландії.

Нагадаємо, 11 березня у Німеччині в лісі міста Мангейм виявили тіло 19-річної української біженки. За даними слідства, її міг вбити через ревнощі 17-річний хлопець.