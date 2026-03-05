Незадовго до зникнення спільні фото з Ігорем Комаровим публікувала його дівчина, блогерка Єва Мішалова

На узбережжі острова Балі виявили рештки розчленованого тіла. За інформацією індонезійської поліції, тіло належить 28-річному українцю Ігорю Комарову, який нещодавно зник та у відеозверненні заявляв про викрадення. Про це повідомляє сайт Jakarta Globe з посиланням на індонезійську поліцію.

Рештки тіла виявили місцеві жителі 26 лютого поблизу пляжу Кетевел на Балі. Під час пошуків уздовж річки та узбережжя знайшли інші частини тіла – голову, тулуб, руки та ноги.

Речник поліції Аріасанді повідомив, що лабораторні тести, проведені в Національному центрі судової експертизи в Джакарті, підтвердили збіг ДНК-профілю знайдених частин тіла з генетичними зразками, наданими батьками українця Ігоря Комарова, який зник на Балі кілька тижнів тому.

Крім цього, поліція виявила зразки крові Ігоря Комарова на місцевій віллі та в автомобілі Toyota Avanza в окрузі Табанан. На думку слідчих, українця привезли на цьому автомобілі на віллу, де утримували до зникнення. Поліція стверджує, що його викрали 15 лютого в Джимбарані.

Правоохоронці розслідують справу за статтями про викрадення та вбивство. Слідчі відстежили пересування підозрюваних за допомогою записів з камер відеоспостереження, на яких було видно автомобіль і два мотоцикли. За підозрою затримали затримано одного підозрюваного, ще шістьох оголосили в розшук.

Нагадаємо, наприкінці лютого телеграм-канали поширювали інформацію про нібито викрадення синів дніпровських бізнесменів Єрмака Петровського та Ігоря Комарова. Петровському вдалось втекти, а за кілька днів зʼявилось відеозвернення, на якому Ігор Комаров стверджував, що його катували і вимагали 10 млн доларів викупу. Зі слів Комарова, він і Петровський причетні до мережі кол-центрів, що діяли в Дніпрі.

Додамо, що незадовго до зникнення українця на Балі, його дівчина, українська блогерка Єва Мішалова, публікувала спільні фото із відпочинку на острові.