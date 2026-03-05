Затримали Романа Юсика – старосту Кам'янопільського старостинського округу Мурованської сільської ради

Личаківський районний суд Львова виніс вирок Роману Юсику, який, перебуваючи на посаді старости села, обіцяв ухилянту організувати його втечу за кордон, а за додатковий хабар ще й «оновити» військово-облікові дані у ТЦК. Суд призначив йому умовне покарання, звільнивши від тюремного ув’язнення, а також зобов’язав сплатити 107,5 тис. грн штрафу.

Як вказано у вироку, який винесли у березні 2026 року, наприкінці серпня 2024 року Роман Юсик, перебуваючи на посаді старости Кам'янопільського старостинського округу Мурованської сільської ради, отримав 7 тис. доларів хабаря від чоловіка, якому обіцяв допомогти незаконно виїхати за кордон. Це була лише частина хабаря, за даними правоохоронців, староста вимагав за свої послуги 14 тис. доларів.

Клієнт також заплатив Роману Юсику 2600 доларів за вплив на ТЦК для оновлення військово-облікових даних. У вироку також вказано, що Роман Юсик вніс неправдиві дані у акт обстеження житлово-побутових умов свого клієнта.

Щодо Романа Юсика порушували кримінальні справи за одразу трьома статтями кримінального кодексу: ч.3 ст.332 ККУ, ч.2 ст.369-2 ККУ, ч.1 ст.366 ККУ.

Роман Юсик уклав із прокурором угоду про визнання винуватості. При укладенні угоди враховано, що підозрюваний має трьох дітей та є законним представником дитини із інвалідністю, а також, що він задонатив 100 тис. грн військовим.

Цю справу розглянув суддя Назарій Нор, який затвердив укладену угоду. Роману Юсику призначили покарання – 5 років тюрми із позбавленням права обіймати посади пов’язані з використанням адміністративно-господарських та організаційно-розпорядчих функцій строком на один рік, без конфіскації майна. Однак тюремне ув’язнення замінили на трирічний іспитовий термін. Роман Юсик також має заплатити 107,5 тис. грн штрафу. Вирок ще можна оскаржити.