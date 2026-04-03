Будівля 1823 року є найстарішою мурованою у Стрию

У Стрию міська рада взялася за порятунок найстарішої пам’ятки, яку в народі називають «Палац Марисі». Вона розташована на вул. Шевченка, 26. Насправді це адміністративна будівля магістрату поч. XIX ст., пам’ятка архітектури місцевого значення. До 2024 року вона була у державній власності, занепадала і стала притулком бездомних.

«Будівлю передали у комунальну власність громади у 2024 році в аварійному стані, безхатьки, які самовільно користувалися приміщенням, довели її до ще гіршого стану. Силами комунальних служб все почистили і закрили (приміщення і доступ до фасаду)», – повідомили на сторінці Стрийської міськради.

Після того, як будівлю Міністерства охорони здоров’я передали у власність громади, міськрада напрацьовує проєкт реставрації будівлі і планує пристосувати її під молодіжний центр. На території довкола проведуть благоустрій і облаштують громадський простір у дворику. Також на фасаді планують відновити камʼяний сонячний годинник з роком«1823», який там був розміщений ще наприкінці 1930-х років.

«На цей рік плануємо завершити проєкт. І вже з наступного року будемо подавати його на обласне співфінансування для реалізації», – додали у міськраді.

Приблизна візуалізація відновлення будівлі (фото Стрийської міськради)

Керівниця відділу внутрішньої та інформаційної політики Стрийської міської ради Марта Стадник розповіла ZAXID.NET, що оприлюднена візуалізація – лише попередня проєктна пропозиція.

«Стрий пережив кілька пожеж. Це єдина цегляна будівля, яка вціліла після останньої пожежі у XIX ст. Тому вона вважається найстарішою у місті. Вона розташована у самому центрі, але в жахливому стані. Ми три роки боролися, щоб нам передали її у комунальну власність. Тепер помаленько працюватимемо над її відновленням», – зазначила Марта Стадник.

У місті існує легенда, що цю будівлю король Ян Собеський купив для своєї дружини Марисеньки. Тому у Стрию її знають як «палац Марисі». Хоча насправді Собеський помер ще в XVII ст, а його дружина Марія Казимира – у 1716 році.

Згідно з історичною довідкою міськради, в історичній будівлі працював орган окружного управління – Стрийський циркул, адміністративна установа, що охоплювала кілька повітів. У 1904 році її передали для потреб чотирикласної школи імені Чацького. У 1920-х роках у приміщенні палацу розмістили відділ будівництва, а в бічних прибудовах – санітарний відділ магістрату. У будівлі колишньої конюшні розташовували слідчу поліцію. Остання установа, яка користувалася будівлею, – СЕС, а коли служба звільнила приміщення, воно швидко занепало.

Стан будівлі після отримання у власність громади (фото Стрйиської міськради)

Нагадаємо, зараз у Стрию реставрують ще одну памʼятку архітектури місцевого значення – історичний будинок магістрату.