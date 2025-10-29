Будівля частково використовується освітнім закладом

У Стрию розпочали реставрацію будівлі XIX ст, що в минулому була магістратом, а тепер є корпусом початкової школи. Цього року відреставрують дах, який перемостять керамічною черепицею, наступного – фасад і проведуть благоустрій. У будівлі відновлять оглядову вежу, яка нині втрачена. Про це ZAXID.NET розповіли у Стрийській міській раді.

Цей будинок на центральній вулиці Незалежності, 11 має давню історію як будинок магістрату. Він замінив ратушу, що стояла на Ринку, але згоріла в одній з численних пожеж. Тому вежа магістрату мала функцію не адміністративну, як на більшості ратуш, а оглядову – для пожежної безпеки. Нині це малий корпус початкової школи №1. Будівля є памʼяткою архітектури місцевого значення.

Вигляд магістрату на початку XX ст (фото з сайту міськради)

«З минулого століття ця будівля виконує функції освітнього закладу, але з кожним роком її аварійність тільки поглиблювалась. Було прийняте рішення реставрувати будівлю з відновленням історичної вежі над покрівлею. В минулому магістрат як головна адміністративна будівля міста була довершена оглядовим майданчиком-вежею для спостережень за можливими пожежами», – розповіли у міській раді.

Проєкт відновлення магістрату

Ще цього року у будівлі відремонтують дах, його замостять керамічною черепицею, максимально схожою на автентичну. Вартість робіт становить понад 6 млн грн. З них понад 2,5 млн грн – субвенція з обласного бюджету, решта – гроші громади. Загальна вартість проєкту 12 млн грн. Другу частину робіт продовжать наступного року: відреставрують фасад і проведуть благоустрій.

Під час будівельних робіт на горищі знайшли давні листівки, газети, чорнильниці, кахлі, цеглу з клеймом, газети німецької мовою 1930-х років, виборчі бюлетені 1939 року до Українських народних зборів Західної України. Знахідки поповнять експозицію краєзнавчого музею.

Знахідки на горищі магістрату (фото Стрийської міської ради)

Керівниця відділу внутрішньої та інформаційної політики міської ради Марта Стадник розповіла ZAXID.NET, що у цій будівлі діти не вчаться. Це додаткове приміщення на території школи.

«Це одна з найстаріших адміністративних будівель, де працювала міська влада. Там була оглядова вежа, з якої пильнували за пожежною безпекою. Оскільки місто здебільшого було деревʼяне, тут часто виникали пожежі», – каже Марта Стадник.

Цю будівлю збудували у середині XIX ст. у стилі класицизм з елементами історизму. Як магістрат вона працювала близько 100 років до 1939 року.