Ексміністр юстиції Польщі Збіґнєв Зьобро

Ексміністр юстиції Польщі, колишній генпрокурор Збіґнєв Зьобро отримав міжнародний захист і політичний притулок в Угорщині. У Польщі проти ексурядовця висунуто 26 обвинувачень. Про це 12 січня повідомив адвокат Бартош Левандовський.

За словами польського правозахисника, Зьобро отримав політичний притулок від угорського уряду «у зв’язку з порушеннями прав і свобод на території Польщі, гарантованих міжнародним правом».

Адвокат стверджує, що дії польської прокуратури та підконтрольних уряду силових структур мають ознаки політично вмотивованого переслідування.

Серед можливих загроз для його клієнта адвокат назвав анулювання паспортів, про яке раніше публічно заявляли польські урядовці, а також позбавлення засобів до існування внаслідок арешту майна.

У заяві адвокат також перелічив низку чинників, які стали підставою для надання міжнародного захисту. Зокрема, йдеться про системне використання правоохоронних органів для тиску на політичну опозицію, публічні заяви чинної більшості щодо можливих арештів опонентів, відсторонення від виконання обов’язків національного прокурора Даріуша Барського, тиск на суддів у справах, пов’язаних із розслідуванням діяльності Фонду юстиції, а також зміну процедури призначення суддів до судових колегій без передбаченого законом жеребкування.

«Політичний притулок, наданий Збіґнєву Зьобро також є обґрунтованим у контексті висловлювань членів уряду (в тому числі чинного міністра юстиції), які натякають на можливість викрадення та незаконного вивезення мого клієнта службами в багажнику до Польщі, або заявленої необхідності відсторонення від судочинства судді, який 19 грудня 2025 року виніс рішення про скасування Європейського ордера на арешт, яке не відповідало очікуваному рішенню уряду», – написав Бартош Левандовський.

Сам Збіґнєв Зьобро подякував прем’єр-міністру Угорщини Віктору Орбану за надання міжнародного захисту та заявив, що залишатиметься за кордоном доти, «доки в Польщі не будуть відновлені справжні гарантії верховенства права».

Водночас прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск відреагував на ситуацію коротким дописом на платформі «Ікс»: «Або в арешті, або в Будапешті!».

Нагадаємо, у жовтні 2025 року генпрокурор Польщі звернувся до Сейму з клопотанням про зняття імунітету і притягнення до відповідальності депутата опозиційної партії «Право і справедливість», колишнього генпрокурора та міністра юстиції Збіґнєва Зьобро. За даними правоохоронців, Зьобро керував Фондом справедливості, який за 25 млн злотих закупив шпигунське програмне забезпечення Pegasus.

У листопаді, на тлі можливого затримання вдома, Зьобро вирішив залишитися в Угорщині, де перебував з візитом. Він також заявив, що не просив політичного притулку в Будапешті.