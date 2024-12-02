Пйотр Погоновський з 2015 по 2020 рік очолював Агентство внутрішньої безпеки Польщі

У понеділок, 2 грудня, поліція Варшави затримала колишнього керівника Агентства внутрішньої безпеки Польщі (ABW) і чинного віцепрезидента Національного банку Польщі Пйотра Погоновського. Чиновник тричі не з’являвся на засідання слідчої комісії у справі щодо шпигунського програмного забезпечення Pegasus, повідомила PAP.

Речник міністерства внутрішніх справ Польщі Яцек Добжинський розповів, що Погоновський був затриманий та доправлений на засідання парламентської слідчої комісії на підставі ордера, виданого Окружним судом у Варшаві від 21 листопада 2024 року.

Пйотр Погоновський тричі не з'явився на засідання слідчої комісії у справі Pegasus, посилаючись на вересневе рішення Конституційного суду, який визнав неконституційною роботу комісії. Після консультацій з юридичними експертами комісія дійшла висновку, що ситуація кваліфікується як така, що вимагає застосування примусових заходів у вигляді примусового доставлення свідка, з чим погодився Окружний суд Варшави, додає PAP.

Голова слідчого спецкомітету Сейму щодо Pegasus Магдалена Срока в коментарі виданню повідомила, що затримання колишнього керівника ABW Пйотра Погоновського є першим в історії Сейму цього скликання. Вона наголосила, що слідча комісія на законних підставах намагатиметься допитати кожного зі свідків у цій справі.

Нагадаємо, слідчий спецкомітет розслідує законність та масштаби використання у Польщі шпигунського програмного забезпечення Pegasus урядом, спецслужбами та поліцією в період з листопада 2015 до листопада 2023 років. Агентство Associated Press повідомляло, що система Pegasus використовувалась для стеження за опозиційними політиками під час виборів 2019 року. Також комітет визначає, хто відповідальний за придбання Польщею Pegasus і подібних інструментів для польської влади.

До слова, Погоновський з 2015 року виконував обов’язки глави Агентства внутрішньої безпеки, а у 2016-2020 роках став його повноцінним керівником. Опісля Пйотр Погоновський пішов у відставку «з особистих причин». З 2020 року він є членом правління Національного банку Польщі.