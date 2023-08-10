На незаконному бізнесі викрили працівників Управління оперативно-технічних заходів

Служба безпеки України викрила незаконну схему, яку організували працівники одного з відділів Головного управління Національної поліції Львівської області: правоохоронці за гроші прослуховували телефонні розмови інших людей. Про це пише «24 канал» з посиланням на власні джерела.

Як зазначають журналісти, на незаконному бізнесі викрили працівників Управління оперативно-технічних заходів (УОТЗ), які за допомогою спеціальних приладів можуть прослуховувати телефонні розмови інших людей.

Від 2017 року управління, про яке йдеться, очолював полковник, на ім'я Олексій, що перевівся до Львова із Рівненського ГУ НП. Окрім того, одним із головних фігурантів цієї справи є оперуповноважений, на ім'я Ростислав. Він мав доступ до серверів, баз даних, секретної інформації та продавав її іншим особам за гроші. Зокрема, послуги з прослуховування телефонних розмов чиновників, бізнесменів та навіть депутатів.

«Саме тому разом з Ростиславом та Олексієм був відсторонений зі своєї посади начальник відділу, на ім'я Юрій», – пишуть журналісти.

Нагадаємо, що у травні 2020 року у Львові СБУ затримала 29-річну слідчу у Сихівському відділку поліції Львова, яка організувала схему незаконного прослуховування телефонів і продажу отриманої інформації. Поліцейська мала власну схему отримання інформації про телефонні дзвінки та розмови – вона вносила у процесуальні документи потрібні телефонні номери, а потім зверталась до суду за дозволом на доступ до конфіденційної інформації мобільних операторів. Суди, як правило, давали такий дозвіл і слідча отримувала всі дані про телефонні дзвінки і розмови, а потім передавала цю інформацію зацікавленим особам.