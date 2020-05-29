Львівська поліцейська продавала доступ до приватних телефонних розмов

29-річну слідчу львівської поліції затримали працівники СБУ та ДБР

У п’ятницю, 29 травня, прес-служба обласного управління СБУ повідомила про затримання слідчої одного із львівських відділків поліції. Жінку підозрюють у торгівлі персональними даними та підробкою протоколів. Цією справою також займається ДБР. З власних джерел ZAXID.NET дізнався, що слідча працює у Сихівському відділку поліції, їй 29 років.

За попередньою версією, співробітниця львівської поліції збирала конфіденційну інформацію про громадян та продавала її зацікавленим особам. Вартість таких послуг залежала від повноти відомостей та платоспроможності замовника.

У ДБР повідомили, що слідча, крім «злиття» персональних даних, ще й підробляла протоколи допиту. Як стало відомо ZAXID.NET, 29-річна слідча працює у Сихівському відділку поліції Львова.

Поліцейська мала власну схему отримання інформації про телефонні дзвінки та розмови – вона вносила у процесуальні документи потрібні телефонні номери, а потім зверталась до суду за дозволом на доступ до конфіденційної інформації мобільних операторів. Суди, як правило, давали такий дозвіл і слідча отримувала всі дані про телефонні дзвінки і розмови, а потім передавала цю інформацію зацікавленим особам.

У підозрюваної була ціла схема отримання даних про телефонні дзвінки та розмови (фото СБУ)

Правоохоронці вже провели обшуки у помешканні та за місцем служби слідчої, у Сихівському відділку. Там виявили особисті дані громадян, зібрані незаконним шляхом, та інші матеріали, що доводять її протиправні дії.

Якщо у суді доведуть вину слідчої, їй загрожує до п’яти років позбавлення волі.