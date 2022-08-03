Мешканця Долини Володимира Підганяка визнали винним у продажі прихованих відеокамер під виглядом настільних годинників і радіонянь. За даними слідства, чоловік купував на AliExpress годинники з бездротовою Wi-Fi-камерою та перепродував їх через інтернет. Суд призначив прикарпатцю чотири роки позбавлення волі з іспитовим терміном на рік.

Як зазначається у вироку Долинського районного суду, продавець-консультант магазину «Інтер’єр» Володимир Підганяк, який також займався продажем техніки в інтернеті, виставив на сайті Mobilike оголошення про продаж домашніх годинників із функцією відеозапису. Згідно з технічним описом, такі годинники можна використовувати для прихованої відеозйомки помешкання.

Восени 2021 року чоловік продав одному з покупців чотири настільні смарт-годинники з бездротовою Wi-Fi камерою відеоспостереження за ціною 1750 грн. Суд розцінив це як незаконний продаж спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації. За даними слідства, такі пристрої чоловік продавав через платформи Prom.ua та OLX.ua, замовлення відправляв «Новою поштою».

«Обвинувачений розмістив на веб-сайті власного інтернет-магазину Mobilike інформацію щодо продажу технічних засобів у вигляді електронних настільних годинників, у які вбудовані приховані мініатюрні відеокамери та мікрофони, та які призначаються, згідно з їхнім описом, для прихованої відеозйомки у режимі реального часу», – йдеться у вироку суду.

Судово-технічна експертиза визнала електронні годинники, які продавав обвинувачений, модель спеціальними технічними засобами негласного отримання інформації. Під час судового засідання Володимир Підганяк визнав вину повністю та пояснив, що не розумів, що робить щось незаконне, оскільки придбав та продав пристрої під назвою «радіо-няня». У вчиненому обвинувачений розкаявся та підписав з прокурором угоду про визнання винуватості.

Суддя Долинського райсуду Світлана Монташевич визнала Володимира Підганяка винним за ч. 2 ст. 359 ККУ (незаконний продаж спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації) та засудила його до чотирьох років позбавлення волі з іспитовим терміном на один рік. Крім того, обвинувачений має сплатити понад 4,3 тис. грн за проведення експертиз.