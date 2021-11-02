Тячівський райсуд оштрафував 62-річного місцевого мешканця за замаскований під брелок для сигналізації «жучок». Правоохоронці вилучили пристрій у чоловіка наприкінці вересня, склавши адмінпротокол за незаконне зберігання спецзасобів для негласного отримання інформації. За яких умов це відбувалося, невідомо, однак під час судового засідання Олег О. повністю визнав свою вину.

Замаскований під брелок пристрій для прослуховування у мешканця Тячева Олега О. вилучили ще 27 вересня. У постанові суду не вказано, як правоохоронці дізналися про цей пристрій та за яких умов відбувалося складання протоколу на чоловіка. Не наводять також і назви пристрою, відомо лише, що візуально він схожий на брелок для автомобільної сигналізації.

«За результатами огляду, цей пристарій може бути використаний для виконання завдань з негласного отримання інформації під час здійснення оперативно-розшукової діяльності та належить до категорії спеціальних технічних засобів отримання інформації. У діях є подія і склад адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 195-5 КУпАП незаконне зберігання спеціальних технічних засобів для негласного отримання інформації», – йдеться у постанові суду.

Відтак суддя Тячівського райсуду Володимир Гримут визнав Олега О. винним у зберіганні спецзасобів та присудив йому максимально передбачений статтею штраф. Мешканець Тячева має сплатити 1,7 тис. грн штрафу та 454 грн судового збору.

Втім, наразі постанова суду не набрала законної сили, оскільки 62-річний мешканець Тячева ще має право подати апеляцію.