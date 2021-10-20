Глибоцький райсуд Чернівецької області оштрафував на 850 грн місцевого мешканця за куплений на AliExpress GPS-трекер. У постанові суду вказано, що мешканець Глибокої Валерій Коба навіть не використовував пристрій, втім, у вересні 2021-го працівники СБУ вилучили у чоловіка GPS-трекер через наявні у ньому функції віддаленого аудіозапису.

Судячи з постанови суду, йдеться про GPS-трекер GF-07, який завдяки магніту кріпиться до автомобіля. Заряд такого трекера дозволяє використовувати його віддалено впродовж шести днів, при цьому він справді може записувати звуки. Сам Валерій Коба пояснив, що отримав цей GPS-трекер як додаток до куплених під час «чорної п'ятниці» на AliExpress чохлів для телефона.

«У 2020 році чоловік придбав на AliExpres комплект чохлів для власного мобільного. Під час оформлення замовлення представник компанії запропонував йому скористатися акційною пропозицією та придбати за 1 долар «випадковий подарунок» реальна вартість якого може коливатись від 1 до 100 доларів. У результаті він отримав невідомий йому пристрій попередньо схожий на флеш-накопичувач», – йдеться в постанові суду.

Подивившись відеоогляди на YouTube, чоловік зрозумів, що придбав GPS-трекер, але так і не використовував його, оскільки не мав відповідної sim-картки. Як про цей пристрій дізналися працівники СБУ, невідомо, втім, у вересні на Валерія Кобу завели справу за незаконне зберігання спецзасобів негласного отримання інформації.

Розглядаючи цю справу, суддя Глибоцького райсуду Юлія Маковійчук визнала Валерія Кобу винним та призначила йому мінімально передбачений штраф у 850 грн з конфіскацією GPS-трекера в дохід держави.