Для чого чернівчанин облив нечистотами фасад історичної будівлі невідомо

У Чернівцях у вівторок, 19 жовтня, поліція затримала 63-річного чернівчанина, який облив нечистотами стіну Народного дому. Чоловік зізнався у скоєному, проте він не пояснив, чому так вчинив. В разі доведення вини він заплатить від 8,5 тис. до 17 тис. грн штрафу.

Трапився інцидент напередодні Дня захисників та захисниць України, 14 жовтня. Тоді в соціальних мережах чернівчани ділились фото забрудненого фасаду історичного приміщення, розташованого на вул. Якоба фон Петровича, 2. Працівники Народного дому звернулись до правоохоронців, які почали кримінальне провадження.

«Поліцейські опитали заявника, свідків інциденту та встановили особу порушника. Ним виявився 63-річний чернівчанин, який вилив відро з нечистотами на одну зі стін історичної пам'ятки», – йдеться в повідомленні поліції.

Наразі чоловікові повідомили про підозру за ч. 1 ст. 296 (хуліганство) ККУ. Чернівчанину загрожує штраф від 8,5 тис. до 17 тис. грн або арешт до шести місяців чи обмеження волі на строк до п'яти років.

Зазначимо, Український народний дім було збудовано в Чернівцях наприкінці XIX століття. Ініціювали створення члени спілки «Народний Дім». Наразі це найстаріша громадська організація в Чернівецькій області. Вона стала центром українського життя на Буковині. Зокрема відіграла важливу роль у відродженні української мови та ідентичності.