Під час обстрілу в автомобілі перебували троє дітей віком 8, 14 і 15 років

Шевченківський райсуд Чернівців звільнив від покарання 22-річного Владислава Лупана, який під час дорожнього конфлікту обстріляв автомобіль, де перебували троє дорослих і діти віком 8, 14 і 15 років. Спершу йому призначили три роки тюрми, але відпустили з іспитовим строком на два роки.

Інцидент трапився у Чернівцях через конфлікт між водіями ще 17 вересня. Як тоді повідомляла поліція, водій Volkswagen декілька разів вистрілив у Daewoo Lanos, а потім поїхав у невідомому напрямку.

«У салоні автомобіля Lanos перебувало троє дорослих і троє дітей віком 8, 14 і 15 років. Внаслідок пострілів розбилося скло передніх і задніх пасажирських дверей справа. Внаслідок стрілянини ніхто з людей не постраждав. Правоохоронці встановили, що чернівчанин стріляв з пневматичного пістолета калібру 4,5 мм», – йдеться в повідомленні поліції за 18 вересня.

Під час судового засідання 22-річний Владислав Лупан повністю зізнався у вчиненому й уклав з прокурором угоду про винуватість. Чернівчанин пообіцяв повністю відшкодувати матеріальну та моральну шкоду потерпілим.

Суддя Шевченківського райсуду Володимир Смотрицький визнав винним чернівчанина та призначив йому три роки позбавлення волі, замінивши покарання на іспитове випробування строком на два роки.

Зазначимо, вирок ще не набрав законної сили, оскільки Владислав Лупан може подати апеляцію упродовж 30 діб з дня проголошення.