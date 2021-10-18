Працівники ДБР затримали дві вантажівки з 6,5 тонн одягу

У Чернівецькій області працівники Державного бюро розслідування виявили незаконне перевезення 6,5 тонн одягу з Румунії через митний контроль «Порубне-Сірет» загальною вартістю 2,5 млн грн. Про це повідомили на сайті ДБР в понеділок, 18 жовтня, зазначивши, що до незаконної схеми можуть бути причетні митники.

За інформацією правоохоронців, навантажені товаром машини митники оформлювали як порожні та пропускали на територію України. У такий спосіб причетні до правопорушення намагалися уникнути сплати близько півмільйона гривень мита.

«Після проходження митно-прикордонного контролю двох вантажівок оперативники ДБР зупинили їх та виявили 6,5 тонн одягу на загальну суму близько 2,5 млн грн. На водіїв цих вантажних авто склали протоколи про порушення митних правил, а товар – вилучили. Їм загрожує конфіскація товару та штраф на суму його вартості», – йдеться в повідомленні на сайті ДБР за 18 жовтня.

Наразі тривають слідчі дії, проводяться відповідні експертизи та допити свідків. Перевіряються інші факти незаконного переміщення товарів у такий спосіб.

Зазначимо, зловживання владою передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 6 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, зі штрафом від 8,5 тис. до 17 тис. грн.