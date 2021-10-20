На власному весіллі наречений їхав селом на BMW і стріляв з автомата у повітря

Сторожинецький райсуд присудив 27-річному Михайлові Фрунзі 17 тис. грн штрафу за стрілянину на власному весіллі. Наречений їхав селом на BMW та посеред вулиці зробив кілька пострілів з автомата, знявши це на відео. Під час засідання наречений свою вину визнав повністю, саме тому суд пом’якшив чоловіку покарання. Про вирок суду в середу, 20 жовтня, повідомила ТСН.

Нагадаємо, інцидент трапився ще 25 липня у селі Нижні Петрівці. Під час святкування власного весілля наречений зробив кілька пострілів з автомата. Відео стрілянини побачили правоохоронці, які розпочали кримінальне провадження.

«Рухаючись дорогою, чоловік виліз через верхній люк автомобіля, тримаючи в руках вогнепальну зброю, не маючи дозволу на придбання, зберігання та носіння вогнепальної зброї, в присутності інших осіб він умисно, демонстративно, з метою привернення уваги зробив щонайменше 7 хаотичних пострілів вгору», – йдеться в вироку суду.

Під час судового засідання Михайло Фрунза повністю зізнався у вчиненому й уклав з прокурором угоду про винуватість. Суддя Сторожинецького райсуду Антоніна Пташник, врахувавши розкаяння чоловіка, присудила йому штраф 17 тис. грн. Буковинець також має сплатити 5 тис. грн за проведення експертиз.

Зазначимо, вирок ще не набрав законної сили, оскільки Михайло Фрунза може подати апеляцію упродовж 30 діб з дня проголошення.