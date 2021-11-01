У Рахові військовозобов’язаного засудили на рік умовно за ухилення від служби: призовник замість армії поїхав на заробітки до Чехії. Суд спочатку призначив хлопцеві три роки обмеження волі, а потім звільнив від покарання, присудивши рік умовно.

Як зазначається у рішенні Рахівського районного суду, місцевий мешканець Руслан Д. пройшов медогляд, його визнали придатним до військової служби. У жовтні 2020 року Руслана Д. призвали до армії, хлопець отримав повістку та зобов’язався прибути до призовної дільниці у Рахові 23 листопада 2020 року для відрядження у військову частину.

«Призовник, будучи завчасно повідомленим про час та місце явки для відправлення до строкової військової служби, за відсутністю поважних на те причин, не маючи підстав для відстрочки чи звільнення від призову... 23 листопада 2020 року та надалі не прибув до призовної дільниці Рахівського районного військового комісаріату для відправки у війська Збройних сил України і таким чином ухилився від призову на строкову військову службу», – йдеться у тексті рішення суду.

Під час розгляду справи Руслан Д. повністю визнав свою вину та пояснив, що дійсно пройшов медкомісію, а потім мав з’явитися на службу, однак поїхав у Чехію на заробітки. Призовник у суді каявся та просив його суворо не карати. Суд визначив щире каяття, активне сприяння розкриттю злочину як обставину, що пом'якшує покарання.

Суддя Рахівського районного суду Віктор Ємчук, визнав призовника винним за ст. 335 ККУ (ухилення від призову) та засудив Руслана Д. до трьох років обмеження волі, але звільнив від відбування покарання з випробуванням з іспитовим строком один рік. Призовник вирок має право на оскарження вироку протягом тридцяти днів.