Ужгородський міськрайонний суд посадив солдата-контрактника на п’ять років за самовільне залишення військової частини на сім місяців. Обвинувачений уже мав судимість за подібні вчинки: солдат не вперше втікає зі служби без причини.

Як зазначається у рішенні суду, військовий-контрактник Іван П. служив у другому гірсько-штурмовому батальйоні військової частини А1556 в Ужгороді. 19 липня 2019 року він самовільно залишив територію військової частини, був відсутній на службі до 10 лютого 2020 року без поважних причин та проводив час на власний розсуд.

На судовому засіданні військовий повністю визнав свою вину і щиро каявся. Суд врахував беззастережне визнання вини, щире каяття, безпосередню участь Івана П. в ООС як обставини, що пом’якшують покарання. Разом із тим, у тексті судового рішення зазначається, що військовий вже був двічі судимий у вересні 2019 року: у першому випадку за втечу зі служби його засудили на три роки позбавлення волі з іспитовим терміном на рік, у другому – за жорстоке умисне тяжке тілесне ушкодження за ч. 2 ст. 221 ККУ військовому призначили п’ять років тюрми.

Суддя Ужгородського міськрайонного суду Олексій Фазикош визнав Івана П. винним за ст. ч. 4 ст. 407 ККУ (самовільне залишення військової частини або місця служби) та призначив йому остаточне покарання – п’ять років та один місяць позбавлення волі.

«Менш суворий вид покарання не буде достатнім для виправлення обвинуваченого та попередження вчинення ним нових злочинів», – йдеться у тексті рішення суду.

Військовий має право на оскарження вироку протягом 30 днів з дня його проголошення.