Берегівський районний суд звільнив від відповідальності 35-річного закарпатця, який у Facebook закликав відділити Закарпаття від України. Справу на Іштвана К. відкрили за один коментар, залишений під постом про мовний закон в одній із угорськомовних тематичних груп. Чоловіку спершу призначили три роки ув'язнення за заклики до зміни кордонів, але звільнили від покарання, призначивши рік умовно.

Як зазначається у рішенні Берегівського районного суду, йдеться про громадянина України, мешканця села Великі Береги, 35-річного Іштвана К., який у коментарях в угорській Facebook-групі закликав до відокремлення Закарпатської області від України. Чоловік ще у квітні 2019 року прокоментував публікацію про мовний закон, розміщену в одній із угорськомовних груп у Facebook, та закликав до зміни меж України.

Публікація та коментарі до неї були на угорській мові. Згідно з висновком судово-лінгвістичної експертизи у коментарі чоловіка містилися публічні заклики до зміни меж території та державного кордону України, шляхом відділення Закарпатської області від території України.

Під час судового засідання Іштван К. свою вину визнав повністю і зазначив, що необдумано написав коментар Facebook під статтею про мовний закон, ніякої мети не мав, а просто хотів підтримати попереднього коментатора. Також обвинувачений каявся у скоєному, зазначив, що дуже шкодує про це і обіцяв більше не писати такі коментарі.

Суддя Берегівського райсуду Віталій Михайлишин визнав чоловіка винним за ч. 1 ст. 110 ККУ (публічні заклики до зміни меж території або державного кордон України) та призначив йому покарання – три роки позбавлення волі. Разом з тим, суд звільнив обвинуваченого від ув'язнення, якщо він протягом одного року не вчинить нового злочину.

Суд також вирішив стягнути з чоловіка витрати на проведення лінгвістичної експертизи у розмірі 1,7 тис. грн. Обвинувачений має право на оскарження вироку протягом 30 діб.